Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Stefan Gligor, unul dintre cei 20 de candidati la functia de procuror general, a venit cu o reactie dupa ce nu s-a regasit in lista celor patru candidati, ce a fost trimisa catre Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), ca sa desemneze un singur candidat pentru numirea in functia de procuror…

- Ministerul Justiției anunța ca, in urma examinarii și evaluarii dosarelor depuse pentru concursul la funcția de Procuror General de catre Comisia pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general, au fost admiși la concurs 16 din 20 de candidați, care au aplicat

- Cu doua zile inainte de expirarea termenul limita pentru depunerea dosarelor, opt candidați și-a depus actele necesare pentru a participa la concursul de ocupare a funcției de procuror general, inițiat de Ministerul Justiției. Despre aceasta a anunțat ministra Justiției, Olesea Stamate, care a declarat…

- Ministerul Justitiei a aprobat componenta Comisiei pentru selectarea celor doi candidati la functia de procuror general, care apoi vor fi propusi Consiliului Superior al Procurorilor, care la randul sau va trebui sa desemneze doar un singur candidat, pe care il va propune presedintelui tarii pentru…

- Ministra Justitiei, Olesea Stamate, anunta ca unul dintre membri comisiei de preselectare a candidatilor care vor fi inaintati Consiliului Superior al Procurorilor pentru functia de procuror general este fostul procuror irlandez James Hamilton, expert care a colaborat cu Comisiei de la Venetia, transmite…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare din PE se va intruni luni in ședința extraordinara pentru a evalua conflictul de interese real sau potențial al candidaților Romaniei și Ungariei pentru funcția de comisar european, respectiv Rovana Plumb și Laszlo Trocsanyi,au afirmat surse europene pentru MEDIAFAX.Potrivit…

- Modificarea mecanismului de numire a procurorului general a fost votata de Parlament in lectura a doua, aseara dupa ora 22.00. Astfel, numirea procurorului general de catre presedintele tarii se va face la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor din randul candidatilor propusi de catre Comisia…

- CHIȘINAU, 16 sept – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova se intrunește luni, 16 septembrie, in ședința pentru a dezbate și vota, in ansamblu, proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la Procuratura, propus de Guvern. Documentul a fost deja avizat, in dimineața zilei de luni,…