- Sectia de Pneumologie a Spitalului Judetean de Urgenta Deva a fost inchisa pentru dezinfectie de inalt nivel, dupa ce un pacient de acolo a fost confirmat cu coronavirus, iar 14 cadre medicale se afla in izolare la domiciliu, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de joi seara,…

- Cu puțin timp in urma Secția de Oncologie de la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva a fost inchisa. Doi The post Doi medici oncologi de LA SJU Deva, confirmați cu coronavirus appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Alte șase cazuri de contaminare cu coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 108 romani infectați cu COVID-19. Caz 103 Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantina; Caz 104 Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59; Caz 105, Copil, 4 ani, contact al cazului…

- Inca șase persoane au fost confirmate, joi seara, cu noul coronavirus, in județul Hunedoara. Numarul cazurilor la nivel național ajunge la 59.Cele 6 persoane au intrat in contact cu femeia din Petroșani, de 26 de ani, care nu a respectat izolarea la domiciliu, intocmindu-i-se dosar penal.…

- Doua persoane din Simeria, o femeie si un copil, sunt suspecte de infecție cu coronavirus, dupa ce s-au intors din Italia la sfarsitul lunii februarie. Ieri, copilul a avut febra, fiind transportat cu izoleta la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, impreuna cu mama sa. Amandurora li s-au recoltat…

- Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de luni din Italia si se afla in carantina in Arad. O alta persoana diagnosticata este o femeie de 26 ani din Hunedoara. Un alt caz este cel al unui barbat de 37 de ani care este internat in Spitalul de Boli Infectioase din Resita,…

- A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru Coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din Hunedoara. Persoana se afla in izolare la domiciliu din 26 februarie, intrucat a revenit in...