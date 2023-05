Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Ruse a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale 3.572.618 euro, marti, dupa ce a invins-o pe Kamila Rahimova (Rusia), cu 6-7 (6/8), 6-3, 6-3. Ruse a obtinut victoria dupa aproape trei ore de joc ( 2 h 57 min ). Romanca a fost condusa…

- Gabriela Ruse a obtinut calificarea pe tabloul principal al turneului „WTA 1000" de la Roma, romanca invingand-o in trei seturi pe Kamilla Rakhimova (locul 90 mondial). Locul 152 in ierarhia mondiala, Ruse a avut nevoie de trei ore pentru a trece de jucatoarea din Rusia, scor (6)6-7, 6-3, 6-3. Prin…

- Ana Bogdan (30 de ani, 61 WTA) o infrunta ACUM pe americanca Shelby Rogers (30 de ani, 38 WTA) in turul secund al turneului de 1.000 de puncte de la Madrid. Meciul nu e televizat, dar poate fi urmarit live pe GSP.ro. LIVE. Ana Bogdan - Shelby Rogers 0-1 Partida a inceput la ora 20:15. Ana Bogdan servește…

- Irina Begu 32 de ani, #35 WTA) se dueleaza in aceasta seara, dupa ora 18:30, cu Karolina Muchova (26 de ani, #52 WTA), in turul II al turneului de la Madrid. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Irina Begu debuteaza și ea pe zgura de la Caja Magica. Romanca in varsta de 33 de…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 44 WTA) joaca ACUM cu americanca Lauren Davis (29 de ani, 56 WTA), in turul 2 al turneului de la Madrid. Partida este live pe GSP.ro. live » Sorana Cirstea - Lauren Davis 4-3 3-3: In continuare, scorul este egal. Ambele jucatoare și-au caștigate game-ul de serviciu, fara…

- Irina Begu, locul 34 WTA, a fost eliminata, joi, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Miami. In competitia de simplu a ramas Sorana Cirstea. Begu a fost invinsa de sportiva chineza Qinwen Zheng, locul 23 WTA si favorita 23, scor 2-6, 6-1, 6-1, in doua ore si trei minute. Pe tabloul…

- Sorana Cirstea a reușit o partida magnifica in optimile de finala de la Indian Wells, invingand-o cu 6-4, 4-6, 7-5 pe Caroline Garcia. In turul urmator, pentru reprezentanta noastra urmeaza un test aproape imposibil: Iga Swiatek! Romanca a inceput perfect meciul, cu break, dar a cedat apoi pe propriul…

- Sorana Cirstea a renascut sub comanda noului antrenor și a reușit una dintre surprizele de la Indian Wells. Jucatoarea din Romania a invins-o in trei seturi pe Caroline Garcia, sportiva care in anul 2022 s-a impus la Turneul Campioanelor. In batalia pentru un loc in semifinale o va infrunta pe Iga Swiatek,…