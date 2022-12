Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman David Popovici s-a calificat, astazi, cu al cincilea timp in finala probei de 100 m liber la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne. Popovici (18 ani) a stabilit un nou record mondial de juniori, cu acest prilej, 45 sec 91/100, fiind devansat in prima…

- Sportivul roman David Popovici s-a calificat, cu al patrulea timp, in semifinalele probei de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 m) de la la Melbourne, potrivit Agerpres.Popovici a fost inregistrat in serii cu timpul de 46 sec 15/100, fiind devansat de Jordan Crookes…

- Inotatorul David Popovici, medaliat cu aur la Campionatele Mondiale si Europene de seniori si juniori in probele de 100 m si 200 m liber, a fost desemnat, marti, sportivul anului 2022 de catre Clubul Sportiv Dinamo.

- David Popovici, multiplu campion european si mondial la natatie, se pregateste pentru participarea la CM de inot in bazin scurt din Australia, competitie la care spune ca nu are "obiective extrem de puternice". "Nu este cea mai importanta competitie pentru mine, este un prilej de a invata sa concurez…

- Guvernul indonezian a anuntat miercuri, la incheierea summit-ului G20 desfasurat pe insula Bali, ca va prezenta o candidatura oficiala de a gazdui Jocurile Olimpice de vara din 2036 in noua sa capitala, Nusantara, inca neconstruita, transmite EFE, potrivit Agerpres.Anuntul a fost facut de presedintele…

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban i-a propus primarului general al Capitalei Nicusor Dan sa suspende livrarea energiei termice in cladirile guvernamentale pana cand „guvernul PSDNL” va intelege si va plati sumele datorate PMB, potrivit prevederilor legale, transmite News.ro. „In cazul…

- David Popovici a uimit intreaga lume cu performanțele la inot. La varsta de 18 ani sportivul este multiplu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale și Europene de natație. De curand, Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a facut un anunț despre inotator. David Popovici revine la bazin și va…

- Prim-ministrul Liz Truss a sustinut vineri dupa-amiaza o conferinta de presa, care a inclus o noua modificare a planurilor de reducere a impozitelor incluse intr-un mini-buget pe 23 septembrie. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,7%, fata de maximele anterioare, cea…