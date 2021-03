Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 24 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.816 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 54 decese și 1.020 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Un grup independent de experti a declarat luni ca oficialii chinezi ar fi putut aplica masuri de sanatate publica mai ferme in ianuarie pentru a reduce focarul initial de COVID-19 si a criticat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru ca nu a declarat starea de urgenta internationala pana pe…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi, un nou bilanț al infectarilor cu coronavirus. La raportarea anterioara, din 17 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 693.644 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 622.414 pacienți au fost declarați vindecați.In…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata 3.218 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore. Totodata, au fost raportate 66 de decese, bilantul de la inceputul pandemiei urcand

- Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 12 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 605.045 de pacienți au fost declarați…

- Astazi, 11 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 22 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite orașului Ocna Mureș. Localitațile din care provin cele 22 cazuri de COVID-19 raportate astazi,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, luni, ca au inceput demersurile pentru inregistrarea testelor rapide COVID (testul antigen pe care ți-l poți face singur acasa) in buletinul informativ zilnic legat de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania, buletin care conține doar testele Real…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.130 de noi cazuri de Covid și 78 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. Pana luni, in Romania au fost confirmate 643.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 577.198 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24…