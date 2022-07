Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iau in calcul ca in cazul in care seceta continua, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sa asigure, cu ajutorul autospecialelor, apa potabila pentru locuitorii mai multor comune.

- Seceta instalata in ultimele luni a distrus aproape in totalitate culturile agricole din bazinul cerealier de pe Podișul Covurlui. Este o situație fara ieșire, pentru ca nici daca ar urma o perioada ploioasa, pagubele nu vor mai putea fi diminuate. Se anunța o situație cu mult mai grava, pentru ca daca…

- Anul 2022 este un an greu, avertizeaza meterologii, cel puțin din prisma fenomenului de seceta. In aceste doua luni, iunie și iulie, valul de caldura și lipsa de precipitații a creat un adevarat dezastru. Reprezentanții Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos au anunțat ca nivelul apelor Dunarii au…

- BERZASCA – La Berzasca, obiectivele de viitor sunt pista de biciclete, gradinița, școala și locuințele sociale. Obiective pentru care sunt așteptate viitoarele sesiuni de finanțare prin PNRR, respectiv prin Programul Operațional Regional (POR)! De la primarul Petru Furdui, am aflat ca pista de biciclete…

- Salvatorii Detasamentului de Pompieri Tulcea al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au reluat, marti dimineata, misiunea de cautare in Dunare a unui tanar, in varsta de 18 ani, care cel mai probabil s-a inecat, dupa ce a vrut sa se racoreasca in fluviu, potrivit Agerpres.Purtatorul…

- Lucrarile la portul turistic din Calarasi, una dintre cele mai mari investitii la nivelul Dunarii din ultimii 30 de ani, pe sectorul Portile de Fier-Cernavoda, au fost verificate de reprezentanti ai Ministerului Turismului.

- Podul suspendat peste Dunare va fi dat in circulatie in decembrie anul acesta, la aproape cinci ani de la demararea proiectului si dupa patru ani de lucrari, a anuntat vineri, la Braila, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, informeaza Radio Romania Actualitati. "Speram ca in decembrie sa putem…

