DeAscultat: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open – VIDEO

- Anul 2021 vine cu o mulțime de surprize și de colaborari inedite. Andreea Banica și Dorian Popa au parte de o „Dragoste incercata” in cel mai nou clip al lor. Cei doi canta impreuna pentru prima data și lanseaza un single despre iubire, desparțire, orgoliu și mai ales impacare. Piesa a fost compusa…

- Chiar daca așteptarile pentru o colaborare de aceasta magnitudine sunt mai mult decat mari, Alesso și Armin van Buuren reușesc, inca o data, sa le depașeasca! Artiștii lanseaza „Leave A Little Love”, o piesa cu și despre dragoste, care are un sound inspirat din mai multe genuri muzicale. Leave A Little…

- BoyFlow are fani in Columbia, Mexic, Argentina și Venezuela și spera ca va reuși sa cucereasca lumea. Artistul care a cucerit America Latina face parte din familia Cat Music Spain, alaturi de care lanseaza și primul single pe 2021. Daca nu știai, Cat Music Spain e filiala spaniola a cesei de discuri…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat sunt doi artiști care au crescut foarte mult in ultima perioada. Aceștia au lansat „Inima naiva„, o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii de persoana iubita transpusa intr-un cadru cosmic, ireal. „Impreuna cu Ioana și intreaga echipa…

- Killa Fonic nu credem ca mai are nevoie de prezentari. Il știți deja, e un artist complet, care se poate plia pe aproape toate genurile muzicale. Pe EMAA probabil ați descoperit-o altaturi de The Motans, in piesa INSULA, care este și numarul 1 in Virgin Radio HOT 30. Live Sessionul asta dintre EMMA…

- VUNK a lansat oficial prima piesa de anul acesta, „Du-ma mai departe”, featuring Keed, piesa extrasa de pe albumul „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”. Melodia este compusa de Cornel Ilie, Gabriel Maga si Keed si este inclusa pe cel mai recent material discografic al trupei VUNK. Lansata in prima…

- Videoclipul piesei ”Treat You Better” de la Shawn Mendes a trecut de 2 miliarde de vizualizari. Piesa canadianului a fost lansata in 2016 și face parte de pe „Illuminate”, lansat in același an. Shawn Mendes este acum in topuri cu piesa „Wonder”, de pe al patrulea sau album de studio , album care acum,…

- Nicole Cherry a lansat o piesa de Craciun impreuna cu Trupa Feelings. Piesa se numește Impreuna de Craciun și e menita sa aduca ceva optimism in viețile nostre in aceste sarbatori de iarna. „Noi suntem Feelings, o gașca nebuna de 7 baieți cu care exista șanse mari sa te fi intalnit la vreo petrecere,…