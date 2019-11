DeAntona (Raytheon): Sistemul Patriot pentru România este în grafic, chiar puţin înaintea calendarului Primul sistem Patriot care va fi livrat in Romania la finalul anului viitor este "in grafic si chiar inaintea calendarului", sustin reprezentanti ai companiei americane Raytheon.



Radarul, care face parte din sistemul ce va fi livrat in Romania, se afla in fabrica Raytheon din Andover, la 40 de kilometri de Boston, si trebuie sa fie verificat mai intai de catre compania producatoare. Unul dintre teste vizeaza parametrii tehnici ai radarului, iar altul, rezistenta acestuia la intemperii. Dupa aceste teste, sistemul va trebui sa primeasca aprobarea guvernului SUA, au spus, reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Primul sistem de rachete sol-aer cu bataie mare Patriot destinat Romaniei a fost finalizat de producatorul american Raytheon, iar in prezent se afla in faza de testare. Concret, in apropiere de Boston, specialistii militari americani verifica modul in care lucreaza performantul radar al sistemului.

