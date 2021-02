Dealul „plângerii”. Tronsonul cu gropi și denivelări dintre cele două capete ale autostrăzii A1 Coșava a devenit „dealul plangerii” pentru șoferii care strabat vestul țarii și vor sa ajunga la urcarea pe autostrada A1 de la Holdea (județul Hunedoara) sau la Margina (județul Timiș). Este tronsonul din DN 68A unde ar fi trebuit sa fie o autostrada, dar lucrarile nici nu au inceput și nici nu se știe cand se va intampla acest lucru. Reprezentanții DRDP Timișoara transmit ca echipele sunt pe teren, pentru a efectua reparații. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ați fost in ultimul timp pe DN 68A, intre Margina și Holdea, pe cei 13 kilometri unde trebuia sa fie autostrada? Drumul este, in aceasta perioada, pur și simplu „bombardat”, cu gropi, denivelari și „tot tacamul” unei șosele unde pur și simplu „plangi” la volan de „durerile” mașinii...

- O bretea din zona nodului rutier al Autostrazii A10 Sebeș-Turda trece prin mijlocul unei gropi de gunoi. Deșeurile ramase din fosta groapa de gunoi, din perioada comunista, nu au mai fost ecologizate și acoperite de CNAIR. Au fost indepartate doar de pe traseul bretelei autostrazii, iar de-o parte și…

- Drumarii au acționat in forța pe drumurile naționale din județul Hunedoara. Au avut loc intervenții pentru asigurarea scurgerii apelor in zona drumurilor naționale din județele Hunedoara și Arad. Zilele trecute, localitațile Vulcan, Lupeni și Uricani din județul Hunedoara au fost sub avertizare…

- In Romania sunt 910 kilometri de autostrada la inceputul anului 2021. Vestea buna este ca din acest an ar putea fi deschiși și cei 24,2 km de pe lotul 2 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, intre Alba Iulia și Aiud. Astfel, se va putea circula pe autostrada de la Sibiu la Cluj-Napoca. Din cele mai recente…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat ca, de miercuri seara, se va circula fara restrictii de viteza pe autostrada Lugoj-Deva, intre nodul Ilia si nodul Holdea. „Am o veste buna de la Ministerul Transporturilor. Pe autostrada Lugoj-Deva, lot 3, intre nodul Ilia si nodul Holdea…

- ”Am o veste buna de la Ministerul Transporturilor. Pe autostrada Lugoj-Deva, lot 3, intre nodul Ilia si nodul Holdea se va circula incepand din aceasta seara FARA RESTRICTIA DE VITEZA de 80km/h care a fost impusa timp de mai bine de un an (din 23 decembrie 2019, de la inaugurare) pe acesti 21 de km”,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe sensul catre Deva al Autostrazii A1 Timișoara – Deva, la kilometrul 394 (in zona localitații Ilia, județul Hunedoara), o autoutilitara a lovit din spate remorca unui autotren. In urma impactului, pasagerul de pe scaunul…

- Nascut in data de 29 septembrie 1910 in localitatea Vata de Sus, din judetul Hunedoara, Arsenie Boca a parasit lumea aceasta in anul 1989, pe 28 noiembrie, la Sinaia. A fost unul din martirii gulagului comunist, inchis la Securitatea din Brasov, dus la Canal, inchis la Jilava, Bucuresti, Timisoara si…