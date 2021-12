De Ziua Națională a României, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti a primit o medalie conferită de șeful statului N. D. Potrivit tradiției, cu ocazia „Zilei Naționale a Romaniei”, președintele țarii, Klaus Iohannis, emite și semneaza și o serie de decrete privind decorarea unor persoane sau a unor instituții. Astfel, și in acest an, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, emis pe data de 30 noiembrie a.c., șeful statului a semnat asemenea decrete de decorare a unor voluntari, a unor echipe de acordare a primului ajutor in caz de situatii de urgenta, a unor institutii din Cultura, Educatie, Culte si Aparare, dar si a unor angajati care s-au remarcat in aceste domenii, unele dintre aceste decorații… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

