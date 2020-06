Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 Iunie a constituit un prilej de mari emotii pentru copiii care au participat la prima ediție a Concursului „Micul Pescar”, organizat de Școala Gimnaziala Pufești din județul Vrancea. Coordonator, domnul prof. dr. Nicolae Damian, directorul acestei unitați de invațamant: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/1-Iunie-2020-Concursul-MICUL-PESCAR-Pufesti-VN-M-Vilceanu.mp3…

- Finala Romanii au Talent ajunge pe micile ecrane vineri, de la ora 20:30, așa cum ne-am obișnuit, pe Pro TV. Cei 10 finaliști și totodata cei care au primit Golden Buzz se lupta aprig pentru un premiu fabulos, in valoarea de 120.000 de euro. Ocupantul locului al doilea va incasa 20.000 de…

- Toate vanzarile nete rezultate in urma piesei “Stuck with U” vor fi donate catre First Responders Children’s Foundation. “Stuck with U” este prima colaborare dintre Ariana Grande si Justin Bieber si vine intr-un moment sensibil, in sprijinul copiilor celor din sectorul medical, prin folosirea resurselor…

- Alexandra Stan a pregatit o surpriza fanilor de pretutindeni si lanseaza o piesa cu versuri in limba engleza – „Take Me Home”. Melodia „Take Me Home” este lansata in varianta live, fiind ambalata intr-un live session filmat in Bucuresti, in urma cu cateva luni si realizat de catre Catalin Dardea. „Take…

- Romanii au Talent este o emisiune difuzata de Pro TV, incepand cu ora 20.30. Show-ul de televiziune se afla la sezonul cu numarul 10. Emisiunea este prezentata de Smiley și Pavel Bartoș. Din juriul emisiunii Romanii au talent fac parte: Andra, Mihai Petre, Florin Calinescu și Andi Moisescu. Cele mai…

- Ianis Hagi, Ana-Maria Branza Popescu, Cristina Neagu, Sandra Izbasa si Virgil Stanescu au fost provocati de Pavel Bartos sa cante piesa lui Smiley "Oarecare", potrivit news.ro. Intr-un video postat pe canalul de youtube al actorului, sportivii fredoneaza versurile melodiei lui Smiley,…

- In aceasta perioada, oricat am dori sa ne protejam de evenimentele care zdruncina ritmul obișnuit al vieții, este imposibil. Pe masura ce raspandirea Covid–19 produce din ce in ce mai multa ingrijorare in randul nostru, al adulților, este firesc sa ne gandim și la felul in care aceasta pandemie poate…