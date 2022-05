Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 9 mai are o tripla semnificație pentru romani: Ziua Independenței de Stat a Romaniei, Ziua Uniunii Europene și Ziua Victoriei in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Sunt, in Post-ul Mesajul senatorului PNL Virgil Guran, cu ocazia Zilei de 9 mai apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sambata, Divizia 2 Infanterie „Getica”, Cercul Militar Buzau și Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” au organizat un concert de promenada in parcul Crang, in chioscul secular al muzicii militare, dedicat sarbatoririi Zilei Fortelor Terestre Romane. Buzoienii au putut asista la concertul de promenada,…

- La 29 aprilie romanii iși sarbatoresc veteranii de razboi. Ziua aceasta nu a fost aleasa intamplator: este ziua in care, in anul 1902, regele Carol I, prin Inalt Decret Regal, instituia titlul de Veteran de Razboi, pentru fostii luptatori participanti la Razboiul de Independenta din anii 1877- 1878.…

