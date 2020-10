Moncia Anisie a rostit chiar de doua ori cuvantul "reticient", la doar cateva fraze distanța:

“Sunt mai multe aspecte referitor la modul in care se desfașoara activitatea in sistem online. Sunt cadre didactice care sunt reticiente și trebuie sa spunem lucrul acesta. Insa am incredere ca fiecare profesor iși da seama cat de important este sa predea copiilor, sa fie alaturi de ei, sa modeleze caracterele acestora. Numai așa putem sa invingem tot ceea ce se afla astazi in jurul nostru. In perioada in care au fost suspendate cursurile și am fost in stare de urgența, vreau sa va spun ca foarte…