Stiri pe aceeasi tema

- Motivate inca de la plecarea din Banie, handbalistele de la SCMU Craiova si-au confirmat superioritatea fata de adversarele de la Activ Ploiesti si s-au impus cu scorul de 31-22 (17-12), dupa un meci cu multe reusite. A fost o victorie mai mult decat importanta a craiovencelor, care, din cate se pare,…

- Marti, 4 mai, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit decedat in albia raului Bloaja-Cavnic, in satul Rușor. La fața locului a fost prezent și un echipaj SMURD, care efectuau manevre de resuscitare asupra barbatului de 74 ani din…

- O șoferița in varsta de 54 de ani a trecut prin momente de coșmar chiar in prima zi de Paște. Aflata la volanului unui autoturism marca Skoda, femeia nu a mai putut controla volanul dupa o manevra imprudenta și a zburat intr-o rapa de pe marginea raului Bistrița. Mașina s-a oprit foarte aproape de ...

- Daca in etapa trecuta CS Minaur se impune in fața HC Zalau, de data aceasta fatele noastre au reușit o noua victorie in fața echipei Rapid București, scor 25-21. Asta inseamna inca trei puncte pentru echipa din Baia Mare, victorie care o ajuta sa iși pastreze locul al doilea in clasament. Iata urmatoarele…

- Un nou pas a fost facut recent pentru amenajarea unui parc pentru rulote pe malul raului Mureș, in localitatea Drambar din comuna Ciugud. Investiția urmeaza sa fie realizata pe o porțiune dintr-un teren in suprafața totala de 7,7 hectare ce va fi transformat, pas cu pas, intr-o zona de agrement. Aceasta…

- Sportiva romana Monica Csengeri a cucerit, sambata, trei medalii de aur, in limitele categoriei 49 kg, la Campionatele Europene de haltere de la Moscova. Csengeri, legitimata la CSM Bistrita, s-a impus la stilul smuls cu 86 kg, iar la aruncat cu 103 kg, clasandu-se pe primul loc și la total cu 189 kg.…

- Castorii aduși in urma cu aproape 15 ani in județul Covasna, printr-un program de repopulare, s-au inmulțit foarte mult și provoaca pagube insemnate pe cursurile de apa. Ei construiesc baraje și pun in pericol digurile de protecție impotriva inundațiilor. De-a lungul raului Olt, dar mai ales in bazinul…

- Asociatiile Elevilor din Constanta, Bacau, Bucuresti si Ilfov, Maramures, Valcea și Mureș cer Guvernului Citu sa nu dea o noua ordonanta de urgenta care sa blocheze transportul elevilor. Asociațiile susțin ca ordonanța ar duce la abandonul a zeci de mii de elevi și la creșterea absenteismului. Președintele…