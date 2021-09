Mica Intelegere (cunoscuta si sub numele Mica Antanta) a fost o organizatie politica defensiva, o alianta intre Cehoslovacia, Regatul Iugoslaviei si Regatul Romaniei. Formata in 1920, Mica Intelegere a avut ca scop mentinerea integritatii teritoriale a celor trei state, in fata pretentiilor revizioniste ale Ungariei si a tendintelor restauratoare ale Habsburgilor. Construita pe principii democratice, a fost efectiv a cincea putere europeana si a avut un pronuntat caracter federal. A constituit pentru mult timp un obstacol real in fata revizionistilor. Cu toate acestea nu a reusit sa supravietuiasca…