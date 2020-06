Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda, Suedia si Norvegia au inregistrat in ultimele zile niveluri neobisnuite de radioactivitate de origine umana, o crestere inofensiva pentru om care, potrivit unui institut olandez, si-ar afla sursa in vestul Rusiei sau la vest de aceasta tara, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Organizatia…

- Finlanda, Suedia si Norvegia au inregistrat in ultimele zile niveluri neobisnuite de radioactivitate de origine umana, o crestere inofensiva pentru om care, potrivit unui institut olandez, si-ar afla sursa in vestul Rusiei sau la vest de aceasta tara, noteaza AFP. Organizatia pentru Interzicerea completa…

- Municipalitatea din Beijing a inchis vineri doua piete si a amanat reluarea cursurilor pentru elevii din clasele primare in urma descoperirii a trei noi cazuri de COVID-19 in acest oras, dupa doua luni in care niciun nou caz de coronavirus nu a fost confirmat in capitala Chinei, transmite AFP, citat…

- Pandemia a generat o evoluție atipica a consumului de medicamente in Romania, cu achiziții de panica a unor produse precum paracetamol sau ibuprofen, in timp ce la tratamentele de uz cronic s-a inregistrat o scadere periculoasa, arata Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania…

- Statele Unite au inregistrat 1.568 de decese din cauza coronavirusului in 24 de ore, totalul victimelor fiind de 78.746, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, informeaza AFP. Potrivit universitatii din Baltimore, au fost depistate 1.309.164 de cazuri in tara cea mai afectata de pandemie,…

- Premierul sloven, conservatorul Janez Jansa, i-a cerut joi directorului general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa-si dea demisia si, la fel ca presedintele american Donald Trump, a evocat la randul sau posibilitatea ca tara sa sa nu-si mai achite contributia…

- Tarile puternic dezvoltate s-au confruntat in martie cu cel mai semnificativ declin lunar al activitatii economice inregistrat vreodata, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), si nu se intrevede un final al acestei perioade pana cand nu se va clarifica cat vor dura restrictiile,…

- Un copil de 5 ani a murit din cauza noului coronavirus in marea Britanie. Aici s-au inregistrat sambata 708 noi decese intr-o zi, un nou record care agraveaza bilanțul total al deceselor la 4.313. Vineri fusesera raportate 684 noi decese, dupa o creștere de 569 joi, 563 miercuri și 381 marți.In total,…