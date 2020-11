Stiri pe aceeasi tema

- Un monolit misterios a fost descoperit in SUA de catre o echipa de muncitori, relateaza The Guardian. Structura are o inalțime de trei metri, pare infipta puternic in pamant și este construita dintr-un metal inca neidentificat. Descoperire in SUA: un monolit din metal a fost gasit in mijlocul deșertului…

- Partida de fotbal dintre Stiinta Miroslava si CSM Pascani a devenit cunoscuta si peste granite. Un gol i-a impresionat si pe cei de la The Guardian. Marcatorul a fost Robert Asavoaei. Meciul s-a incheiat cu scorul de 4-0 pentru Miroslava. Umariti theguardian.com.

- Un atac terorist a avut loc, luni seara, la Viena. Mai mulți atacatori au deschis focul asupra oamenilor din centrul capitalei Austriei. Indivizii inarmați au deschis focul in șase locații diferite din centrul Capitalei Austriei. Atacul a avut loc in ultima seara dinainte de carantina care urma sa intre…

- Una dintre cele trei victime ale atacului cu cutitul de joi dimineata din bazilica Notre Dame din Nisa se numește Simone Baretto Silva, o brazilianca in varsta de 44 de ani, mama a trei copii, care locuia la Paris de 30 de ani, scrie The Guardian.Potrivit sursei citate, femeia, injunghiata de mai multe…

- In Dubai a fost prezentat muzeul viitorului. Structura sub forma de "covrigel deformat" are o inalțime de 78 de metri, 10 nivele și acopera o suprafața de 30 de mii de metri patrați. Muzeul este conectat printr-un pod pietonal cu stația de metrou, cu un complex de afaceri și hotelier. Primele trei nivele…

- Daca ți-aș fi spus acum 20 de ani ca un obiect micuț pe care il ții in buzunar sau in geanta iți va da posibilitatea sa te conectezi cu oamenii din intreaga lume și sa le trimiți poze sau videoclipuri, totul fara niciun ban, probabil ca nu m-ai fi crezut. Acest lucru s-a intamplat, iar telefonul iți…