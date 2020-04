Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Singeorz Bai a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Acesta era internat de vineri, de cand i se facuse rau in timpul serviciului. Colegii lui se afla in izolare. Inca un polițist din cadrul IPJ BN a fost depistat cu COVID-19. Vineri, in timp ce se afla in patrulare, a inceput sa se simta…

- Directia de Sanatate Publica Giurgiu informeaza ca, urmare aparitiei unor cazuri de COVID-19 in randul cadrelor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu – Sectia de Boli Infectioase, s-a decis transferul unui numar de 14 bolnavi internati in aceasta sectie la Spitalul Orasenesc Bolintin…

- Un militar de la Unitatea Militara (UM) 01265 din municipiul Dej a fost confirmat cu COVID-19. Starea lui este buna. Este vorba despre un militar in varsta de 39 de ani de la UM 01265 de pe Dealul Florilor, care astazi, in jurul orei 13, a fost transportat la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon…

- "Aceste persoane sunt asimptomatice, sunt internate in Spitalul 'Dr. Victor Babes' si au fost raportate la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, conform normelor in vigoare. Primaria Capitalei si ASSMB au luat toate masurile pentru ca toate cele 19 spitale din subordine sa fie pregatite…

- V.Stoica Un barbat in varsta de 62 de ani, din municipiul Ploiești, i-a pus pe jar pe medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești, aseara, in jurul orei 22.00, dupa ce s-a prezentat cu simptome asemanatoare coronavirusului. Acesta, care avea temperatura și alte simptome specifice unei viroze,…

- Direcția de Sanatate Publica a transmis ca in județul Olt numarul persoanelor plasate in carantina a ajuns la 66. Pana al acest moment sunt trei cazuri confirmate cu Covid-19. Un barbat de 51 ani, un altul de 22 ani și o tanara in varsta de 21 ani sunt cele trei persoane in cazul carora a fost confirmata…

- Polițistul de frontiera in varsta de 38 de ani, care a fost cel de-al 32-lea caz de imbolnavire cu coronavirus din Romania, va fi dat in judecata.Direcția de Sanatate Publica Iași a anunțat ca va depune plangere penala impotriva polițistului de frontiera pentru inadvertențe in declarații, care le-a…

- Sapte elevi de clasa a XI-a si a XII-a de la Colegiul National “Mihai Eminescu” au intrat in carantina la domiciliu, au declarat surse apropiate ZiarMM.ro. Acestia au fost plecati in Italia, la Venetia, printr-un program ERASMUS si au revenit in Baia Mare duminica. De precizat ar fi faptul ca elevii…