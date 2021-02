De trei luni, ceasul din Piața Operei a încremenit la ora 8:33 Chiar daca nu pare un capat de țara, faptul ca, de trei luni, ceasul din centrul Timișoarei arata aceeași ora e un simptom elocvent pentru indiferența adminstrațiilor, de orice culoare politica, ale orașului. Nimanui nu ii pasa de nimic, nimeni nu are responsabilitați, toți iși vad doar de intersele meschine de grup. Cum vine o noua administrație, prima grija este sa iși conecteze clientela la robinetul public, chiar daca, la nivel declarativ, cei de azi au ajuns la putere tocmai ca sa combata acest obicei prost al celor de ieri. Nimic nou. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

