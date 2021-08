De sâmbătă, tramvaiele 3 şi 13 îşi reiau traseul prin Tătăraşi Tramvaiul 3 va intoarce la Spitalul de Neurochirurgie din cauza lucrarilor spre Dancu. Compania de Transport Public (CTP) va scoate din nou la strada tramvaie pe doua rute care au fost afectate de lucrarile de modernizare la caile de rulare. Potrivit directorului CTP Cristian Stoica, este vorba despre traseele 3 si 13 care vor fi reluate din weekend. Stoica a declarat ca traseul 3 va avea capat de linie in rondul Tatarasi Nord, zona Spitalului de Neurochirurgie. Acest lucru intrucat inca se lucreaza pe sectorul Iasi - Dancu, proiect care are ar trebui finalizat la sfarsitul acestui an. In schimb,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

