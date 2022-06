Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis duminica seara o avertizare Cod portocaliu de tip nowcasting pentru Bucuresti si mai multe localitati din judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi. Locuitorii au fost avertizati si prin sistemul RO-Alert.

- Orasul Shanghai iese pe 1 iunie din carantina COVID care a durat doua luni. Majoritatea locuitorilor celui mai mare oraș din China iși vor putea parasi acum locuințele, informeaza Antena3 . Vestea a fost primita cu o explozie de bucurie, dar și cu o oarecare ingrijorare din partea oamenilor epuizați,…

- Locuitorii din Timiș nu par extraordinar de interesați sau nu se pricep sa se autorecenzeze. In cadrul acestei etape a recensamantului populației, Timișul e deocamdata, ca procent de cetațeni care au trimis singuri datele in sistem, puțin peste jumatate din populație. Pana miercuri trecusera prin procedura…

- Calitatea lucrarilor de canalizare realizate in comuna periurbana a Timișoarei, Moșnița Noua, este una foarte proasta, avertizeaza consilierul județean Ioan Sorincau, fost primar al comunei. Atat de proasta incat apa menajera colectata prin aceasta rețea risca sa ajunga in curțile oamenilor, impreuna…

- Locuitorii din Ghiroda incep sa se pregateasca deja pentru cea mai mare sarbatoare a localitatii, Ruga. Evenimentul va avea loc in perioada 11-13 iunie, iar ca in fiecare an, pe scena vor urca artisti cunposcuti de muzica populara si numai. Ruga de la Ghiroda se va desfasura timp de trei zile, in perioada…

- Investiția Primariei Timișoara pentru repararea strazilor Oraștie și Alpiniștilor, din zona Modern, este aproape de finalizare. Lucrarile au fost demarate in luna noiembrie, iar in mai se realizeaza finisajele, dupa ce au fost oprite pe timpul iernii. Locuitorii strazilor Oraștie și Alpiniștilor vor…

- Cand pica Rusaliile in 2022: Zilele in care sunt sarbatorite Pogorarea Sfantului Duh și Sfanta Treime. Ce zile libere au mai ramas Sarbatoarea de Rusalii este cea mai veche sarbatoare creștina impreuna cu cea a Paștilor, fiind praznuita inca de pe vremea Apostolilor, ca o increștinare a sarbatorii iudaice…