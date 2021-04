Stiri pe aceeasi tema

- „S-a tras tare in ultimele zile la lucrarile de reabilitare a autostrazii A2 Bucuresti – Fundulea, pentru ca weekendul viitor, de Paste, sa se poata circula fara restrictii pe acest sector. (…) Pana miercuri ar trebui sa fie gata si marcajele si circulatia, redeschisa complet pe doua sensuri intre Bucuresti…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, alaturi de reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au inmanat, astazi, ordinul de incepere a lucrarilor pentru lotul 1 al Autostrazii de Centura Bucuresti.

- Podul rutier de la Cernavoda va fi reabilitat și autoritatile anunta ca nu vor fi impuse restrictii de circulatie in timpul sezonului estival. Ministerul Transporturilor a anuntat vineri, ca in prezenta ministrului Catalin Drula, CNAIR si Maristar Com SRL au semnat contractul pentru „Realizarea…