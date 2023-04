Stiri pe aceeasi tema

- Marți 18 aprilie, in satul Sarbi, comuna Budești, se va organiza Festivalul folcloric ,,Joc de pe Cosau”, ajuns la editia a XV-a. In cadrul evenimentului cu caracter artistic-cultural vor avea loc mai multe acțiuni: parada portului popular și a calareților, a carelor impodobite tradițional, un spectacol…

- Grav accident de circulație acum in Ocna Șugatag, pe strada Unirii din localitate. Din primele informații sunt implicate trei autoturisme, o persoana fiind incarcerata. Vom reveni Dragoș HOJDA The post ACUM – Accident rutier in Ocna Șugatag cu trei mașini implicate appeared first on ZiarMM .

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Baia Mare are planuri mari pentru acest an și pregatește o serie de proiecte care vor duce un plus valoare acestei unitați spitalicești, cea mai mare din județul Maramureș. Deja s-a anunțat ca se va da drumul cat de curand unei Facultați de medicina in Baia…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a anunțat ca, avand in vedere numarul mare de accidente de munca inregistrat in cursul anului 2022, in comparație cu aceeași perioada a anului 2021 in domeniul construcțiilor, inspecția Muncii prin Direcția de Control Securitate și Sanatate in Munca, a considerat…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN pentru anumite zone din Maramureș. Fenomenele vizate, potrivit meteorologilor, sunt viscol și ninsori moderate cantitativ la munte in perioada 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20.00. ANM subliniaza ca la munte va ninge moderat cantitativ, vantul va avea intensificari…

- Decizie definitiva a Curții de Apel Cluj in dosarul 2537/117/2016/a20, avand ca obiect verificare masuri asiguratorii. Curtea de Apel Cluj a decis, la finalul saptamanii trecute, „in temeiul 420 alin. 11 Cod procedura penala, raportat la art. 2502 Cod procedura penala constata ca subzista temeiurile…

- La data de 22.01.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de trafic de droguri de risc. DIICOT precizeaza…

- Unii apeleaza la fel de fel de tertipuri pentru a incasa banii de asigurare. Este cazul unui barbat din Argeș care a reclamat la poliție faptul ca i s-a furat mașina. Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit, inițial, pentru…