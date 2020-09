Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea operatorului municipal de transport Trans Bus SA anunța ca il va da in judecata pe candidatul Partidului Mișcarea Populara la funcția de primar al municipiului Buzau, fostul magistrat Constantin Florescu, dupa ce acesta a aruncat in spațiul public o informație falsa, dupa cum se arata intr-un…

- Producatorul de componente auto Schaeffler AG, ce are o fabrica și in Brașov, va renunta la inca 4.400 de angajati in Europa pana in 2022 si va inchide sau va vinde unele fabrici, ca raspuns la criza din sectorul auto, cauzata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmit DPA si Bloomberg, preluate…

- "La doua saptamani de cand am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19 sunt vindecat si ma simt excelent, gata sa ma apuc iar de treaba. Au fost doua saptamani ciudate in care as minti sa va spun ca totul a fost simplu. Impactul emotional si, uneori fizic, au fost provocari pe care…

- Voicu Ion Valentin, candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, promite montarea a 500 de containere ingropate pentru colectarea selectiva a gunoiului. El a prezentat pe pagina sa de Facebook care sunt principalele avantaje ale acestui sistem.Citește și: Bucureștiul, locul in care se ascundeau…

- DE NECREZUT! Cine si-ar fi inchipuit vreodata ca, in disputele electorale, va nimeri insasi…toaca din clipotnita unei bisericii! Ei bine, s-a intamplat in comuna Dranceni, acolo unde, de la o vreme, totul pare sa fie atipic. Criticii administratorului public al comunei, Gelu Pecheanu, il acuza nu doar…

- Social-democratii au transmis ca presedintele Klaus Iohannis nu are viziune in domenii cheie pentru romani - educatie, sanatate si economie. Acestia adauga ca „demagogia, dublul standard si politicianismul sunt adevaratele repere ale mandatului” sefului statului.„Romania normala: masti obligatorii…

- Simona Halep a fost invitata speciala a Ralucai Olaru, in cadrul unui interviu pe Facebook. Halep a vorbit deschis despre cel mai greu moment al carierei: finala pierduta cu Jelena Ostapenko, la Roland Garros, in 2017.

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Ion Dumitrel iși anunța candidatura la conducerea Consiliului Judetean – Conferința de presa PNL Alba Vineri, 3 iulie 2020, incepand cu ora 11.00, are loc o conferința de presa la Sediul Organizației PNL Alba, la care participa Ion Dumitrel, președintele CJ Alba și deputatul…