- Un primar din Romania a facut amor cu o eleva și a șantajat-o ca sa nu dezvaluie relația lor. Sentința lui a fost pronunțata, luni, de Curtea de Apel Ploiești, și este mai blanda decat cea ce ii fusese data de instanța de fond.

- Nicolae Ceaușescu și Elena au fost casatoriți pana cand moartea i-a desparțit, mai exact pe 25 decembrie 1989, atunci cand au fost executați impreuna. Cei doi iși sarbatoreau anii de casnicie pe 23 decembrie, insa in acel an au omis sa mai faca acest lucru. Totuși, pe 23 decembrie 1988, Nicolae Ceuașescu…

- Au format unul dintre cele mai puternice cupluri din Romania. Au fost pilonul comunismului și au reprezentat puterea in țara noastra timp de zeci de ani, timp in care mulți Romani i-au luat drept exemplu in privința modului in care se comportau unul cu celalalt.

- Nicolae Ceușescu a fost mereu un personaj destul de controversat, iar curioșii au vrut intodeuana sa-i descopere tabieturile ascunse. Cele mai multe au ieșit la iveala dupa ce fostul dictator s-a stins din viața

- Nicolae Ceausescu si sotia sa, Elena, au fost ingropati in cimitirul Ghencea, in decembrie 1989. Dupa 21 de ani, la cererea lui Valentin, singurul lor copil in viata, si a lui Mircea Oprean, mormintele sotilor Ceausescu au fost deshumate. Un detaliu a socat pe toata lumea!

- Gelu Voican Voiculescu a fost atacat in casa de un vecin, pe motiv ca in apartamentul acestuia era galagie. Poliția a confirmat incidentul declarand ca „pe 21 septembrie, in jurul orei 23:00, prin apel 112, a fost sesizat un conflict intre doi vecini. „Un barbat de 60 de ani ar fi patruns fara drept…

- Autor: Petru ROMOȘAN Romania are azi doua campioane la tenis. La fel cum, la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX, avea doi poeti nationali, pe Mihai Eminescu si pe Octavian Goga. Romania o are astazi pe Simona Halep – fosta recent numarul unu mondial, castigatoare la Roland Garros…

- Are 56 de ani, insa inca impresioneaza cu frumusețea sa. Pe vremea comunista, Matilda Pascal Cojocarița a caștigat opt concursuri de Miss, pentru ca mai apoi sa fie considerata chiar de Nicolae Ceaușescu drept “cea mai frumoasa femeie din țara”. Printre cei care nu au ramas indiferenti…