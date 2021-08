Mai multe porțiuni din zidul ridicat la granița cu Mexicul in timpul administrației președintelui Donald Trump au fost avariate din cauza inundațiilor din SUA. Agentii vamali si de paza a frontierelor SUA au confirmat ca inundatiile „istorice” la frontiera Statelor Unite cu Mexicul sunt la originea acestor distrugeri. Mai multe porti metalice larg deschise au fost scoase din balamalele lor, iar in unele cazuri impotmolite in noroi si in moloz. Ploile musonice au provocat inundatii severe in regiune in ultimele zile, amenintand sa depaseasca recordul precipitatiilor din 1964. Prejudicii importante…