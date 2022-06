Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a avut un antrenament de aproape o ora și jumatate in care a testat totul, de la forehand la serviciu, voleu drive și smash, totul de pe o poziție mult mai aproape de linie Gazeta se afla la Madrid, prin intermediul specialistei in tenis Luminița Paul, care trimite informații…

- Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat in turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 Madrid Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-2, 6-3, pe Shuai Zhang, locul 40 WTA, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politisti din cadrul Politiei orasului Navodari continua cercetarile specifice in dosarul tanarului din Constanta, in varsta de 34 de ani, gasit in stare de inconstienta, in fata unui imobil din Mamaia Nord. In mediul online au fost lansate cateva mesaje pentru ajutorarea tanarului. "Dragi mei, va rog…

- Patrick Mouratoglou și-a propus sa o readuca pe Simona Halep in elita tenisului, pentru ca in momentul in care o sa se retraga, sa nu aiba regrete. „Scopul este ca in ziua in care iși anunța retragerea sa iși spuna: ‘Am facut maximum, tot ceea ce aș fi putut face’. Halep a fost numarul 1, a caștigat…

- Simona Halep (Romania, 19 WTA) a transmis un mesaj trist dupa ce s-a retras din turneul de la Miami (SUA), acolo unde trebuia sa o infrunte pe Daria Saville (Australia, 249 WTA), in manșa secunda. Simona Halep s-a retras din turneul de la Miami, joi, din cauza problemelor de sanatate, iar accidentarea…

- Simona Halep o infrunta sambata dimineața pe Iga Swiatek (4 WTA) in semifinalele Indian Wells. Presa din Polonia, țara natala a sportivei care da piept cu Halep pentru un loc in marea finala, o elogiaza pe jucatoarea de tenis din Romania. ​

- Darren Cahill (56 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep, a renunțat in urma cu 5 zile la colaborarea pe care o avea cu Amanda Anisimova (20 de ani, 12 WTA), dupa un prim antrenament la Indian Wells. Australianul a oferit explicații pe Instagram pentru decizia sa, venita la doua luni de la startul…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep s a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a invins o pe jucatoarea Petra Martic 79 WTA .Partida dintre cele doua sportive a durat doar 53 de minute si s a incheiat cu victoria Simonei Halep scor 6 1, 6 1.Pentru calificarea in semifinale,…