”De luni va fi dezastru dacă nu sunt finalizate lucrările” Locuitorii din Sangeorgiu de Mureș sunt inspaimantați de perspectiva nefinalizarii lucrarilor din zona noului magazin Lidl, de la ieșirea spre Reghin, pana luni, cand elevii iși reiau cursurile. Inca de la inceputul verii, pe strada 22 Decembrie 1989 din Targu Mureș in zona numarului 150, au loc lucrari ample la infrastructura rutiera, care au ingustat … Post-ul "De luni va fi dezastru daca nu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

