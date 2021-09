Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 17 septembrie 2021, printr-o hotarare, noi masuri pentru desfașurarea unor activitați in condiții de siguranța sanitara. In județele/localitațile in care incidența cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de vineri, printr-o hotarare, obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la anumite activitati in localitatile unde rata de incidenta este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica sau egala cu 6 la mia de locuitori. Anterior, propunerea privind…

- In localitațile cu o incidența intre 3 și 6 la mie,Certificatul verde Covid-19,necesar la restaurante, spectacole, evenimente private, locuri de joaca The post In localitațile cu o incidența intre 3 și 6 la mie,Certificatul verde Covid-19,necesar la restaurante, spectacole, evenimente private, locuri…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, printr-o noua hotarare, propunerea privind obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la activitati economice din anumite domenii in localitatile unde rata de incidenta este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica sau…

- Certificatul verde Covid-19 care atesteaza vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala a unei persoane va fi necesar in localitațile care au o incidența de infecții cu coronavirus intre 3 și 6 la mia de locuitori pentru localuri, restaurante, evenimente publice și private, concerte, spectacole, piscine.

- Numarul cazurilor de COVID-19 cresc in Romania. Zeci de localitați au depașit pragul critic al infectarilor de 6 la mia de locuitori, astfel autoritațile au reintrodus o parte din restricțiile care au fost impuse pe perioada pandemiei. In ultimele zile au fost inregistrate 2.500 de cazuri noi de coronavirus,…

- Premierul Florin Cițu propune folosirea certificatului verde pentru nunțile programate in localitațile in care incidența este de peste trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Sunt nunți programate in perioada urmatoare in zone unde deja se vede ca ajungem la trei la mie. Aș vrea sa ne asiguram…

- Autoritațile permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanți de maximum 150 de persoane in exterior sau de maximum 100 de persoane in interior in județele/localitațile…