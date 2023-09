Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a susținut discursul anual privind starea Uniunii Europene, ultimul de acest fel inaintea alegerilor europarlamentare din 2024. Șefa executivului comunitar a vorbit despre schimbarile climatice,…

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratand "cele mai bune practici atat in ceea ce priveste azilul, cat si returnarile" de migranti, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der

