De la Tsoumou la Neagoe

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Piturca i-ar fi transmis lui Rotaru ca are nevoie de un buget consistent pentru achizitii, intrucat vrea sa aduca 3-4 jucatori cu nume, scrie gsp.ro. Acesta s-a lovit insa de refuzul lui Rotaru, si vrea sa plece de la Craiova. Citeste si Victor Piturca, inainte de FCSB-Universitatea…

- LIGA 1 // Ultima etapa din 2019 a adus doua plecari importante la echipele din prima liga. Eugen Neagoe și-a dat demisia de la Hermannstadt, la fel cum a procedat și Mihai Teja, tehnicianul care incepuse sezonul pe banca lui Poli Iași. Oficialii lui Poli Iași au creionat deja lista de posibili antrenori.…

- FC Hermannstadt s-a impus in meciul cu Poli Iași, din etapa a 22-a din Liga 1. Sibienii au caștigat cu 1-0, grație unui gol marcat in minutul 12, anunța MEDIAFAX.Hermannstadt a parasit penultimul loc din clasament, in urma succesului in fața echipei antrenate de Mihai Teja. Singurul gol al…

- Gigi Becali are emoții inaintea meciului lui FCSB de pe terenul lui Poli Iași din aceasta seara, de la ora 20:30, și le transmite propriilor jucatori sa-l marcheze cu atenție pe varful Andrei Cristea (35 de ani). Poli Iași - FCSB se joaca astazi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- Dupa victoria la scor cu Hermannstadt, 4-0, patronul FCSB-ului a anunțat ca vrea sa mai transfere un atacant și, poate, un fundaș central. Vezi AICI desfașurarea partideiVezi AICI programul etapei #14Vezi AICI clasamentul Ligii 1 Gigi Becali vrea sa mai aduca un atacant și pentru a-i oferi lui Harlem…

- FCSB s-a impus cu scorul de 4-0 in deplasare, contra celor de la Hermannstadt, in cadrul primului meci al returului Ligii 1, iar Florinel Coman (21 de ani) a reușit „dubla” și l-a entuziasmat din nou pe patronul Gigi Becali. Vezi AICI desfașurarea partideiVezi AICI clasamentul actualizat! „El are 21…

- FCSB s-a impus cu scorul de 4-0 in deplasare, contra celor de la Hermannstadt, in cadrul primului meci al returului Ligii 1, spre bucuria patronului Gigi Becali, care s-a „umflat in pene” la finalul partidei. Vezi AICI desfașurarea partideiVezi AICI clasamentul actualizat! „Asta imi doream: sa fie…