- Vedetele din Romania au avut o miercuri seara aglomerata: au fugit intre doua evenimente care au avut loc in București. Brigitte și Florin Pastrama au fost unul dintre cele mai fotografiate cupluri, alaturi de Bianca Dragușanu și Alex Bodi, care și-au facut apariția impreuna, deși au anunțat ca divorțeaza.

- Jennifer Lopez a fost atracția serii la un eveniment la care au paricipat unele dintre cele mai frumoase celebritați din lumea filmului și a muzicii. La Governors Awards, diva latino aproape ca nu a avut rivala. Poate doar Dakota Johnson și Charlize Theron sa se fi ridicat la nivelul lui J Lo.

- Printul Harry al Marii Britanii a fost coplesit de emotii marti, la Londra, cand a rostit un discurs la un eveniment dedicat copiilor grav bolnavi, explicand cum acest eveniment l-a afectat in mod deosebit acum ca este tata.

- Rihanna a fost intrebata despre posibilitatea de a avea copii intr-un interviu cu Anna Wintour. Anna Wintour, editorul șef al publicației Vogue, și cantareața Rihanna, și-au pus reciproc intrebari in cadrul unui interviu. Potrivit revistaclase.mx, in cadrul interviului respectiv, Anna Wintour a intrebat-o…

- Rona Hartner și Herve Camilleri, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp și care i-a fost alaturi in lupta cu cancerul de colon, s-au casatorit in acest weekend. Rona Hartner și Herve Camilleri au facut nunta in Franța, la un restaurant select de pe Coasta de…

- GQ Men of The Year Awards a adunat unele dintre cele mai mari celebritați, marți seara, la Londra. Victoria Beckham, Naomi Campbell și Rita Ora sunt doar cateva din celebritațile care au fascinat inca de la primul pas pe covorul roșu. Stralucitoare, pline de șarm și indraznețe. Așa au aratat ținutele…