Stiri pe aceeasi tema

- Racirea vremii a permis ca la munte sa se inregistreze ninsori. La Poiana Brașov zapada s-a așternut cațiva centimetri. Un cod galben de ninsori in zonele montane și de vant intens in restul țarii a fost emis pana la ora 21:00. Rafale puternice vor fi și in cursul nopții, cand va fi in vigoare o noua…

- Se anunța o perioada dificila in care multe dintre zodii trebuie sa fie atente la deciziile luate, daca nu vor sa regrete mai tarziu! Ce anunța horoscopul zilei de sambata, 11 aprilie 2020?

- Criza actuala, „comparabila cu marea recesiune din 1929” Foto: Agerpres/EPA. Franța a anunțat cel mai mare numar de decese înregistrate în 24 de ore: 833, numarul total ridicându-se la peste 8.900 de la începutul epidemiei. Acest trist bilanț intervine dupa ce saptamâna…

- In plina pandemie de coronavirus, Dragoș Bucur duce un alt „razboi”. Actorul a facut varicela, o boala ce poate deveni foarte periculoasa in cazul adulților, mai ales ca acesta sufera de diabet de mai mulți ani. Soțul Danei Nalbaru a gestionat cu calm problema și nu s-a ferit sa arate lumii o fotografie…

- Un nou medicament da speranțebolnavilor infectați cu noul coronavirus care fac forme grave alebolii. Acesta este testat in Europa, in Italia, Spania, Germania siFranta iar medicamentul a fost gandit sa trateze artritareumatica. Are insa efectul de a diminua inflamația plamanilorafectați de COVID-19…

- Este probabil ca maladia infectioasa COVID-19 sa revina in lunile urmatoare sub forma unor cicluri sezoniere, a prevenit miercuri un expert american, care a subliniat nevoia urgenta de a descoperi un vaccin si tratamente eficiente.

- „Probabil ați vazut in ultima vreme pe ușile farmaciilor anunțuri cu majuscule: „Nu avem MAȘTI și EUTHYROX”. Da, e criza de vreo luna și ceva de Euthyrox, medicament vital pentru cei ce sufera din cauza tiroidei. Un medicament banal - pana ieri, alaltaieri. Unul fara de care nu prea poți funcționa.La…

- Co-președintele Platformei Social-Liberale (PSL) susține in cadrul unei postari pe pagina sa de Facebook ca situația este critica in ceea ce privește raspandirea coronavirusului și ca Romania intra total nepregatita și cu un guvern cu puteri limitate. El indeamna PNL sa renunțe la aventurile politice…