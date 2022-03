De la războiul rece la pacea fierbinte de Slavoj Zizek LJUBLJANA – Odata cu invazia rusa asupra Ucrainei, intram intr-o noua faza de razboi și politica globala. Pe langa un crescut risc de catastrofa nucleara, traim deja o furtuna perfecta de crize globale care se consolideaza reciproc – pandemia, schimbarile climatice, pierderea biodiversitații și penuria de alimente și apa. Situația prezinta o nebunie de baza: intr-un moment in care insași supraviețuirea umanitații este pusa in pericol de factori ecologici (și de alta natura) și cand abordarea acelor amenințari ar trebui sa fie prioritara fața de orice altceva, preocuparea noastra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

