- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține ca milioane de oameni ar putea muri de foame din cauza blocadei ruse asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra. De partea cealalta, Moscova, prin vocea ministrului sau de Externe susține ca Ucraina trebuie sa-și schimbe retorica pentru a rezolva…

- Un posibil caz de toxiinfectie alimentara se cerceteaza la Slatina. De marti-seara, 24 mai 2022, si pana in dimineata de miercuri, 25 mai 2022, au ajuns la spital 24 copii cu simptomatologie digestiva: dureri abdominale, diaree, greata, varsaturi. Toti sunt elevi ai aceleiasi unitati scolare.

- Guvernul ungar declara starea de urgenta incepand de la miezul noptii de marti spre miercuri, din cauza conflictului armat dintr-o tara vecina, a anuntat prim-ministrul Viktor Oban intr-un mesaj video pe Facebook, transmite MTI. Vorbind la cateva ore dupa ce parlamentul a amendat Constitutia stabilind…

- Un grav accident rutiera avut loc joi dimineața in județul Prahova, dupa ce un șofer a lovit o mama și pe fiica ei de 8 cand acestea traversau strada. Potrivit primelor informații, un copil a murit și o femeie este in stare grava. ISU Prahova a anunțat ca accidentul s-a produs in comuna Plopu. O mașina…

- Un spaniol a fost externat din spital dupa mai bine de doi ani in care a suferit de pe urma sechelelor provocate de Covid. Deși are 60 de ani, barbatul simte ca s-a nascut a doua oara și abia așteapta sa-și traiasca noua viața. Societatea medicilor de familie din Spania estimeaza ca un milion dintre…

- Președintele Vladimir Putin a declarat marți ca Rusia trebuie sa supravegheze indeaproape exporturile sale de alimente catre țari ostile, deoarece sancțiunile Occidentului au provocat o criza alimentara globala și creșterea prețurilor la energie.

- Razboiul din Ucraina va afecta creșterea economica prognozata pentru Romania, spune Paolo Gentiloni, comisar pentru Economie. Acesta susține ca statele europene nu vor suferi din cauza unei penurii a produselor alimentare, dar se vor confrunta cu inflație și prețuri crescute la produse și servicii:…

- The Jerusalem Post incearca sa traga niște concluzii și invațaminte de etapa de pe urma razboiului din Ucraina, in contextul deciziei SUA de a se baza exclusiv pe sancțiuni și de a evita acțiunea militara pentru a-și proteja aliații. Cotidianul noteaza ca s-a confirmat ca ONU și al sau Consiliu de Securitate…