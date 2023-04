De la începutul anului, numărul deceselor provocate de Covid a scăzut cu 95% Numarul deceselor provocate de Covid-19 a scazut cu 95% de la inceputul anului, a anunțat, miercuri, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), avertizand ca totuși virusul este in continuare in circulație. Potrivit OMS, virusul nu da semne de dispariție, motiv pentru care toate țarile trebuie sa invețe sa gestioneze consecințele in afara situațiilor de urgența, cum ar fi efectele resimțite de unele persoane care au trecut prin boala și sunt in așa-numita versiune Covid long. Doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a precizat ca o infecție Covid-19 din zece se traduce prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul Federal de Sanatate Publica din Elveția spune acum ca „in principiu, nu este recomandata nicio vaccinare impotriva COVID-19 pentru primavara/vara 2023”. De asemenea, nici persoanelor desemnate cu risc ridicat nu li se recomanda sa se vaccineze impotriva COVID-19, potrivit autoritaților. Oficialii…

- China dispune de date științifice suplimentare care ar permite o mai buna ințelegere a originii Covid-19, a transmis Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), reluand apelurile la transparența, transmite AFP. Fara un acces total la informațiile de care dispune China (…), toate ipotezele (privind originea…

- Brazilia a trecut, saptamana aceasta, pragul de 700.000 de decese provocate de Covid-19, dupa trei ani de la declararea pandemiei. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, Brazilia ocupa locul al doilea in lume in privința numarului de decese provocate de infecția Covid-19. In Brazilia, primul deces…

- Dupa doua decenii de scadere neintrerupta, numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut in Europa, a avertizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- COVID-19 va fi in curand comparabil cu pericolul gripei sezoniere, a afirmat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care spera sa diminueze anual nivelul sau de alerta maximala, informeaza AFP. ”Cred ca vom ajunge la un punct cand vom putea considera COVID-19 in acelasi fel in care consideram…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), s-a angajat personal, miercuri, sa faca totul pentru a obține un raspuns privind originile Covid-19, dezmințind cu fermitate informațiile potrivit carora OMS ar fi renunțat la acest demers, transmite AFP. ”Este…

- Riscul ca gripa aviara (H5N1) sa faca trecerea la oameni este scazut, dar ea trebuie monitorizata, anunța Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), transmite Reuters. H5N1 s-a raspandit la pasari de curte și pasari salbatice in ultimii 25 de ani, dar informații de data recenta arata ca aceasta infecție…

- Ministrul Sanatații din Malawi (stat din sud-estul Africii) a anunțat noul bilanț al epidemiei de holera, care a izbucnit in martie 2022. In ultimele luni, epidemia s-a accentuat, numarul deceselor ajungand la 1.023. In patru saptamani, cifrele s-au dublat – este constatarea trista a Khumbize Chiponda,…