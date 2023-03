Inevitabilul s-a produs, iar Euroins despre care se zvonea de mai bine de un an ca va crapa la un moment dat a ajuns in insolvența. Șoferii romani retraiesc coșmarul de acum 18 luni de la falimentul City Insurance, cand mulți nu și-au recuperat inca banii, fiind in continuare pe lista de plata a Fondului de Garantare. Faptul ca polițele RCA s-au majorat de trei ori dupa falimentul City Insurance a influențat și prețurile de la raft pentru ca orice adaos se reflecta mai departe in piața. La sfarșitul lunii ianuarie 2023, Euroins Romania avea 2,76 milioane de polițe RCA active. Raportat la cele…