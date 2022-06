De la efectele nedorite ale medicamentelor la internarea în spital In zece ani, numarul spitalizarilor legate de efectele nedorite ale unui medicament este mai mult decat dublu. Este concluzia unui studiu realizat de un centru regional de farmacologie din Limoges. Mai surprinzator este insa faptul ca autorii studiului nu au reușit sa stabileasca și cauzele precise ale acestui fenomen. In 2007, 144.000 de persoane au fost spitalizate din cauza unui ”accident” provocat de medicamente, fața de 212.000 in 2018. Adica o creștere de 136%. Sunt date furnizate de cercetatorii francezi care recunosc ca nu au reușit sa ajunga la cauzele certe ale acestei creșteri, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

