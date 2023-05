Cani, farfurii, prosoape pentru ceai, magneti, perne si ursuleti de plus sunt produse de baza pentru ocaziile regale, iar acestea umplu deja ferestrele magazinelor, pentru a marca incoronarea Regelui Charles al III-lea, pe 6 mai. Dar unii comercianti cu amanuntul spera ca si mai multe produse de nisa vor atrage atentia consumatorilor. In Windsor, aflat la periferia Londrei, unde se afla resedinta regala Castelul Windsor, Windsor & Eton Brewery a creat o noua bere, Return of the King, preparata la fata locului din ingrediente organice. Numele in sine a venit din constientizarea faptului ca in ultima…