- Germania pregatește o relaxare a restricțiilor impuse de pandemie, dar menține masurile de distanțare sociala pana pe 3 mai. Anunțul a fost facut aseara de cancelarul Angela Merkel in urma unei videoconferințe cu oficialii din cele 16 landuri.

- Guvernul federal si landurile germane au convent miercuri prelungirea masurilor de distantare sociala pana la data de 3 mai, transmit dpa si AFP. In urma unei videoconferinte cu premierii celor 16 landuri, cancelarul Angela Merkel a anuntat ca magazinele cu o suprafata de sub 800 mp vor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca ”mai avem un pic pana trecem hopul” si ar trebui ca masurile de distantare sociala sa fie respectate in continuare. Arafat anunta ca se va face o evaluarea a situatiei dupa Paste pentru a vedea daca masurile de distantare…

- Coronavirus in Germania. Masurile de distantare sociala din Germania vizand o oprire a raspandirii epidemiei noului coronavirus raman in vigoare pana la 19 aprilie, a anuntat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters.

- Masurile de distantare sociala din Germania vizand o oprire a raspandirii epidemiei noului coronavirus raman in vigoare pana la 19 aprilie, a anuntat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceste restrictii - introduse luna trecuta - urmeaza sa fie reevaluate…

- Masurile de distanțare sociala impuse de autoritațile din intreaga lume ca reacție la pandemia de coronavirus au starnit controverse in randul persoanelor care nu ințeleg pe deplin gravitatea situației, insa tocmai aceste masuri au salvat deja zeci de mii de vieți. Cercetatorii britanici de la Imperial…

- Masurile de distantare sociala implementate in Marea Britanie in vederea opririi raspandirii noului coronavirus ar putea fi necesar sa ramana in vigoare timp de aproape un an, insotite de mai multe sau mai putine restrictii, in vederea prevenirii unei saturari a serviciilor spitalicesti, considera un…

- Austria a hotarat sa prelungeasca pana la 13 aprilie masurile de izolare in vederea opririi raspandirii noului corionavirus si sa inaspreasca verificarile, in contextul in care numerosi locuitori au profitat de vremea frumoasa din ultimele zile pentru a iesi la aer.