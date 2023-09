Stiri pe aceeasi tema

- Data de la care romanii ar putea intra in SUA fara viza: Ambasadorul Romaniei la Washington, a facut marele anuntAndrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a anunțat data lacare romanii ar putea intra in Statele Uniote ale Americii fara vize. Acest lucru se va intampla in cel mult doi ani. Anuntul…

- Sa fie inceputul unei noi ere importante pentru romanii care calatoresc in Statele Unite ale Americii? Ambasadorul Romaniei la Washington spune ca țara noastra va scapa de vizele pentru SUA, descriind acest lucru ca fiind ”un moment simbolic pentru noi”. Iata de cand va fi posibil acest lucru. Liber…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru, a anunțat ca din 2025 romanii vor putea intra in SUA fara viza. Este vorba despre 1 decembrie 2025. ”Mai sunt doar doi ani pana cand țara noastra va accede cu siguranța in Programul Visa Waiver. Sigur ca mai avem un parcurs lung,…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a anunțat intr-un interviu la Digi24, ca mai sunt doar doi ani pana cand cetațenii romani... The post Din 1 decembrie 2025, romanii ar urma sa intre in SUA fara vize appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cand vor putea calatori romanii fara viza in SUA? Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la București, a anunțat cand ar putea calatori romanii in Statele Unite ale Americii fara a mai avea nevoie de viza.Potrivit ambasadoarei, Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii,…

- Ambasadoarea Casei Albe la București, Kathleen Kavalec, a vorbit luni, la Oradea, despre ziua in care romanii ar putea intra fara viza in SUA. Aceasta este destul de departe. Trimisul Washingtonului in țara noastra spune ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa…

- Joi, 31 august 2023, a avut loc o ședința de Guvern. Pe agenda guvernului au figurat și 13 inițiative legislative din partea unor parlamentari. Nici din greșeala nu a facut nimeni referire la Legea 154/2021, la restabilirea egalitații in drepturi a ROMANILOR cu minoritarii. Pentru ca de prevederile…

- Vineri, Senatul SUA a aprobat bugetul pentru legea apararii NDAA, ce include și regiunea Marii Negre. Lucru ce evidențiaza importanța zonei in ochii statului american. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, și-a exprimat incantarea cu privire la aprofundarea legatutilor de securitate și economice cu Statele…