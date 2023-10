Deputatul Daniel Ghita a explodat la adresa lui Zelenski. Nu meritați respectul meu pentru ca ați jignit poporul roman! Daniel Ghița (42 de ani), fostul luptator de kickbox intrat in politica dupa retragere, a avut un discurs dur la adresa lui Volodimir Zelenski, in ziua vizitei președintelui ucrainean in Romania. Autor al unor opinii controversate emise in spațiul public in ultimii ani, actualul deputat PSD a lansat acuzații grave la adresa liderului din Ucraina.