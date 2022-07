Stiri pe aceeasi tema

- Legiuitorii din statul american New York au adoptat vineri o lege care interzice armele in numeroase spatii publice, inclusiv in Times Square, si cere ca solicitantii de permise de portarma sa si dovedeasca abilitatile de a folosi o arma si de a si pune la dispozitie conturile de social media pentru…

- 80 de spații in care arta prinde viața la Festivalul de Teatru din Sibiu. Ce poți sa vezi, daca mergi luni in ”capitala teatrului” A doua zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a readus emoții și talent in cele 80 de spații pe care organizatorii le propun iubitorilor artelor spectacolului.…

- Grecia a anuntat miercuri ca de la 1 iunie mastile de protectie in avioane si in spatii publice inchise nu vor mai fi obligatorii, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Bilantul lockdownului din Shanghai a urcat duminica la 87 de morti, in timp de autoritatile din Beijing au cerut „sa se actioneze fara intarziere” dupa o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in capitala Chinei, informeaza AFP. China, care se confrunta de cateva saptamani cu cea mai grava recrudescenta…

- China, care se confrunta de cateva saptamani cu cea mai grava recrudescenta a pandemiei de coronavirus din ultimii doi ani, a plasat in lockdown aproape toata populatia de 25 de milioane de locuitori din capitala sa economica, Shanghai, epicentrul acestui focar de infectari. Autoritatile din Shanghai…

- Bilantul lockdownului din Shanghai a urcat duminica la 87 de morti, in timp de autoritatile din Beijing au cerut „sa se actioneze fara intarziere” dupa o crestere a numarului cazurilor de COVID-19 in capitala Chinei, transmite AFP. China, care se confrunta de cateva saptamani cu cea mai grava recrudescenta…

- In ciuda restricțiilor brutale impuse de autoritațile comuniste, pandemia din China lovește capitala țarii, Beijing. Noul val al pandemiei, din primavara anului 2022, a determinat intrarea in lockdown a orașului Shanghai. Acesta are 25 de milioane de locuitori și este capitala economica a Chinei. La…

- Autoritațile publice locale din capitala și Poliția au lansat o campanie de sensibilizare și informare a opiniei publice cu genericul „Alege siguranța, hoții nu iși schimba meseria!", transmite moldpres.md Municipalitatea Chișinau și Poliția indeamna locuitorii capitalei sa fie vigilenți in perioada…