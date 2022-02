Stiri pe aceeasi tema

- Unele persoane se infecteaza cu doua tulpini de coronavirus, acest lucru fiind numit de specialisti „co-infectie”, a explicat seful Comitetul de Vaccinare, Valeriu Gheorghita. El a explicat ca atat varianta Delta, cat si Omicron „concureaza pe aceiasi receptori”, insa Omicron este mult mai infectios…

- De ce testele rapide au eficiența mai mica la depistarea variantei Omicron. Ce spune șeful CNCAV Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, Valeriu Gheorghița, a explicat de ce testele rapide antigen sunt mai puțin eficiente fața de testele de tip PCR pentru depistarea Omicron. In opinia acestuia,…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, respinge descrierea variantei Omicron ca fiind una ”ușoara”, pe fondul unui ”tsunami de cazuri”, ce copleșește sistemele de sanatate din intreaga lume. Potrivit directorului general al OMS, de la inceputul…

- Transmisibilitatea variantei Omicron Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Aproape jumatate din populația adulta a României este vaccinata cu cel puțin o doza, ceea ce înseamna 41% din întreaga…

- Medicii infectionisti si specialistii din domeniul sanitar se asteapta ca valul 5 sa fie mult mai amplu decat cel anterior, iar socul resimtit de sistemul medical va fi mult mai mare. Dr. Vasile Cepoi, directorul Directiei de Sanatate Publica, spune ca amplitudinea valului 5 va fi data de coexistenta…

- Masca FFP2 devine incet, incet o tendința predominanta in Europa in lupta contra variantei Omicron a coronavirusului Sars-CoV-2, mai contagioasa și mai transmisibila comparativ cu Delta, transmite AFP. Masca FFP2 este compusa din masca faciala și un dispozitiv de filtrare, cu o capacitate de filtrare…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat joi la Antena 3 ca cei trei romani care s-au intors din Africa de Sud, depistați pozitiv la testul Covid și suspecți de infecție cu varianta Omicron, au fost izolați astfel incat sa se elimine posibilitatea ca ei sa raspandeasca virusul in țara. Arafat a…

- BILANȚ PARȚIAL 30 noiembrie| 1.622 cazuri COVID și 147 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 30 noiembrie| 1.622 cazuri COVID și 147 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 30 noiembrie 2021, ora 10.00, in…