De ce un copil fericit poate ajunge un adult cu depresie. „Am avut tot ce mi-am dorit, iar acum am stări de anxietate” O copilarie fericita nu garanteaza o viața de adult lipsita de probleme emoționale, arata un studiu al unei universitați din Australia. Chiar daca exista dovezi clare ca evenimentele negative traite in copilarie cresc riscul de anxietate și depresie la maturitate, autorii studiului spun ca dezechilibrele emoționale nu sunt influențate doar de evenimente negative. Iohanna are 22 de ani și spune ca a avut o copilarie așa cum poate alții doar viseaza. Nu a asistat la certuri sau separari, iar parinții au facut tot posibilul ca ea sa traiasca intr-un mediu sanatos și liniștit. Cu toate acestea, ajunsa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

