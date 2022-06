De ce trebuie să apelezi la servicii profesionale de dezinsecție dacă vrei să scapi de dăunători? Dezinsecția reprezinta un proces compus din diferite acțiuni ce au ca scop eliminarea insectelor daunatoare pentru sanatatea omului sau pentru animalele de companie, ori domestice. La fel ca și procesul de dezinfecție, dezinsecția este foarte importanta pentru combaterea nenumaratelor boli care se transmit de la insecte sau acarieni la om. Cu alte cuvinte, putem spune despre dezinsecție ca este un proces de curațare a mediului inconjurator și protecție a celor dragi. Companiile specializate in servicii de dezinsecție, așa cum este și companiaddd.ro , pot elimina insectele și alți daunatori de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vorbim despre curațenia realizata de catre firmele specializate de curațenie sau de catre angajații din industria HoReCa, ne gandim la dispozitive profesionale de tipul: aspiratore, mopuri profesionale, carucioare de curațenie, monodisc, etc.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf Apostol Andrei Constanta a atribuit recent o licitatie pentru achizitia de reactivi gaze in sange, 2 loturi.Potrivit LicitatiaPublica.ro, contractual prevede urmatoarele: Lot nr. 1 Kit reactivi determinari gaze in sange ndash; 750 probe pentru Unitate Primiri Urgente…

- Intrebat la Antena 3, miercuri seara, care este deficitul de forta de munca in Romania, Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat: ”Din ceea ce declara mediul de afaceri, este undeva la 800.000 – 1 milion de locuri de munca ce ar trebui sa fie ocupate. Cele declarate oficial sunt mult mai putine”.…

- Fuziunile și achizițiile in sectorul servicii financiare sunt așteptate sa creasca in acest an, continuand tendința din 2021, pe fondul procesului de transformare prin care trece aceasta industrie sub presiunea reglementarilor, a concurenței cu platformele fintech, creșterii dobanzilor și digitalizarii,…

- Salubritatea a bagat insectele in ceata, la propriu. Actiunea a avut loc noaptea trecuta, in Parcul „Nicolae Romanescu“, si a fost prima in care au fost folosite generatoarele de ceata rece si calda din dotarea societatii. Un video cu actiunea de noaptea trecuta a fost postat pe pagina de socializare…

- Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia anunța debutul sezonului de dezinsecție la nivelul orașului. «Nu exista soluții miraculoase, dar vom incerca sa facem tot ce putem pentru a reduce disconfortul cetațenilor...» declara Valeriu Roșca, directorul DADP. Razboi impotriva țanțarilor și…

- Primaria municipiului Ploiești anunța ca, in perioada 11 – 22 aprilie 2022, se vor executa servicii de dezinsecție și deratizare pe suprafața domeniului public și privat al municipiului Ploiești. Operatorul S.C. CORAL IMPEX S.R.L. va acționa conform urmatorului program:  servicii de dezinsecție combatere…

- Companiile din mun. Brasov ofera peste 2.000 de locuri de munca in IT, industria automotive, HoReCA, dar si in retail, triere sau logistica refugiatilor ucraineni, a anuntat, joi, primarul Brasovului, Allen Coliban, in urma unei intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri si ai AJOFM. Din cei 1.200…