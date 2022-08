Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a acuzat luni Statele Unite ca 'trag de timp' in negocierile indirecte destinate sa relanseze acordul nuclear din 2015, si a precizat ca un schimb de detinuti cu Washingtonul nu are legatura cu aceste negocieri, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Poligamia este in continuare raspandita in multe state din lume, iar poliginia este cea mai comuna forma. Ce inseamna poligamia, de cate feluri este și in ce state este legala.Ce este poligamiaPoligamia este termenul folosit pentru a descrie o casatorie intre cel puțin trei persoane. Poligamia contrasteaza…

- Acordul va aprofunda prezenta Amazon in domeniul roboticii de consum. Amazon a facut un pariu indraznet in acest domeniu anul trecut, cand a dezvaluit robotul de casa Astro, un dispozitiv de 1.449,99 dolari care este echipat cu asistentul digital Alexa al companiei si poate urmari consumatorii prin…

- Pasionații de esports se pot distra cu jocurile favorite chiar și cand sunt in vacanța! Numarul jucatorilor pasionați de esports a crescut cu rapiditate in ultimii ani, de la 1.99 de miliarde in 2015 pana la 2.81 de miliarde in 2021. Pentru 2022 se preconizeaza o noua creștere, de pana la 2.95 miliarde,…

- Cod roșu de canicula in Europa!. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), valul de caldura intensa a venit dinspre Africa de Nord. Un sistem de presiune joasa din Atlantic, situat intre Azore și Madeira, alimenteaza frontul cald, impingandu-l spre vestul Europei. Agenția a publicat și lista…

- Variola maimuței, aparuta prima oara in Africa, a fost depistata in Europa și America de Nord la inceputul lunii mai, iar in Romania a fost confirmat primul caz pe 13 iunie. Pana in prezent, in țara noastra au fost confirmate patru cazuri, toate in București. Starea pacienților este buna, a transmis…

- De peste 30 de ani, din 1987, programul Erasmus le ofera mobilitați educaționale celor implicați intr-o forma de invațamint. A inceput prin mobilitați studențești in Europa și s-a extins pina in America de Sud, Asia, Africa ori Australia. Intr-o lume in care se vorbeste tot mai mult despre analfabetism,…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a publicat un videoclip pe canalul sau de Telegram in care a cerut continuarea „operațiunii speciale” a Rusiei in Ucraina pana cand țarile occidentale vor ridica sancțiunile impotriva Rusiei și iși vor cere scuze. El a mai spus ca daca ar fi in locul lui Putin, ar ocupa…