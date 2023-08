De ce tace SRI în cazul exploziei de la Costineşti? Panica si teroare, marti dimineata, la Costinesti. La primele ore ale diminetii, o deflagratie puternica s-a produs intr-un loc de obicei aglomerat, freceventat de mii de turisti. Undeva in apropierea digului din fata hotelului Forum o explozie devastatoare a zguduit terasele si hotelurile din zona si doar norocul a facut sa nu existe victime. Autoritatile locale, ma refer la ISU, Politie, Jandarmerie, Ambulanta au intrat imediat in alerta. S-au facut cercetari la fata locului, dar nimeni nu a putut preciza pana in ziua de azi cauza producerii exploziei. Ca de fiecare data, in goana dupa senzational,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

