Adrian Caciu, ministrul Fondurilor Europene, a venit cu o exlicatie halucinanta pentru care banii din PNRR stau necheltuiti. Reamintim, statul a obligat romanii, prin taxe si impozite suplimentare, sa stranga cureaua tocmai pentru care UE sa vizereze aceste sume, pe care Guvernul ar fi trebuit sa le foloseasca pentru diferite proiecte de infrastructura, de exemplu.