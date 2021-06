De ce se tem migranții din Grecia să se vaccineze? / "Vom reuși", spun autoritățile În tabara de migranți de la Lesbos, unde a început joi campania de vaccinare Covid-19, &"frica de vaccin&" predomina în rândul migranților, dar autoritațile elene sunt optimiste ca vor reuși sa imunizeze toți solicitanții de azil din Grecia, potrivit AFP.



"Unii se tem sa nu fie vaccinați, sunt împotriva ei și nu s-au înscris pe liste", a declarat pentru AFP Neihnman, un solicitant de azil din Congo.



&"Autoritațile vor vaccina pas cu pas, mai întâi ne vor testa pentru a fi siguri ca nu avem coronavirusul, apoi vor informa pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va incepe joi si in taberele de migranti din insulele grecesti Lesbos, Samos si Chios, a anuntat miercuri secretarul general pentru azil din Ministerul Migratiilor, Manos Logothetis, relateaza AFP. "Vaccinarea, care se va realiza cu serul Johnson&Johnson,…

- Judetul Suceava se afla pe ultimul loc pe tara la numarul persoanelor vaccinate in raport cu populatia eligibla. Doar 15 % dintre suceveni s-au imunizat de la inceputul campaniei pana in prezent.

- Autoritatile chineze au lansat un videoclip hip-hop care include antrenantul refren “vaccineaza-te repede”, potrivit AFP. Videoclipul a fost distribuit pe retelele de socializare de Ministerul Sanatatii din provincia Sichuan si a primit deja mai multe mii de “like”-uri. “Toata lumea se grabeste sa primeasca…

- Compania americana Johnson & Johnson a cerut producatorilor rivali de vaccinuri anti-COVID-19 sa i se alature in eforturile ce vizeaza studierea riscurilor de cheaguri sangvine asociate utilizarii acestor seruri, a anuntat cotidianul The Wall Street Journal, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune,…

- Campania de vaccinare anti-covid a avut parte de reacții dure in spațiul public, in urma controverselor legate de anumite vaccinuri. Autoritațile au decis sa apeleze și la instituții care mai au un anume grad de credibilitate in fața romanilor. Biserica Ortodoxa este una dintre aceste instituții, numai…

- Anunțul a fost facut vineri de premierul Boiko Borisov, la o zi dupa decizii similare anunțate de Danemarca, Islanda si Norvegia.”Am dispus oprirea vaccinarilor cu AstraZeneca pana cand Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) elimina orice dubiu privind inocuitatea sa”, a precizat șeful Guvernului…

- Anunțul a fost facut vineri de premierul Boiko Borisov, la o zi dupa decizii similare anunțate de Danemarca, Islanda si Norvegia.”Am dispus oprirea vaccinarilor cu AstraZeneca pana cand Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) elimina orice dubiu privind inocuitatea sa”, a precizat șeful Guvernului…

- Pentru prima data dupa o pauza de aproape trei luni si jumatate, Statele Unite au recenzat luni mai putin de 1.000 de decese asociate maladiei COVID-19 in ultimele 24 de ore, au anuntat reprezentantii Universitatii Johns Hopkins, relateaza channelnewsasia. In ultimele 24 de ore, 749 de rezidenti americani…